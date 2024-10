Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 44,15 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Bilfinger SE-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 44,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 44,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 43,65 EUR. Bei 44,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 10.284 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 52,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,00 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Bilfinger SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 0,79 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 16,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Bilfinger SE am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,35 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX

Bilfinger-Aktie sackt kräftig ab: Tragödie in den USA könnte größten Tagesverlust seit zwei Jahren auslösen

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen