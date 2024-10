Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 44,60 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 44,60 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,25 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.287 Bilfinger SE-Aktien.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 33,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,56 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 1,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 13.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Bilfinger SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2024 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

