BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 82,80 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 82,80 EUR. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 82,80 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.470 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 51,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,80 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 126,29 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) gewährte am 06.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.461,20 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 01.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

