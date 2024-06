BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gefragt

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 101,96 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 101,96 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,20 USD an. Bei 100,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 37.309 Aktien.

Bei 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,32 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 16,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 98,40 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 85,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 203,61 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,808 EUR ausweisen wird.

