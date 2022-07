BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 04.07.2022 12:22:00 Uhr 0,9 Prozent. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,25 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 47.469 Aktien.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.374,60 EUR im Vergleich zu 2.048,40 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 07.08.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 35,62 EUR fest.

