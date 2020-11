BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech im Aufwind

Aktien in diesem Artikel

Das Papier von BioNTech konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 74,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech-Aktie sogar auf 74,99 EUR Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,50 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.154 BioNTech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2020 00:00:00 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.11.2019 00:00:00 bei 15,70 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,00 USD je BioNTech-Aktie aus. Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 10,70 USD je BioNTech-Aktie.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

Die aktuellsten News zur BioNTech-Aktie

BioNTech-Aktie fester: Bald erste Ergebnisse zur Wirksamkeit von Impfstoffkandidat

Pfizer BioNTech-Impfstoff womöglich vor AstraZeneca erhältlich - BioNTech-Aktie klar im Plus

Moderna-Aktie im Plus: Moderna-Chef macht Hoffnung auf US-Notfallzulassung für Corona-Impfung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com