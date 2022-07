BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie legte um 05.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 155,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 156,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 193.037 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 60,54 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 40,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 35,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

