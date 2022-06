BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09.06.2022 12:04:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 150,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 151,45 EUR. Bei 151,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 17.273 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 61,99 Prozent wieder erreichen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 34,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.374,60 EUR – ein Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 2.048,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 07.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 20,50 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

