BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 92,79 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 92,79 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,98 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,33 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.550 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2023 bei 121,22 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 17,50 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 93,40 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,66 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 138,55 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 04.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,273 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

