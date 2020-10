BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech tendiert nordwärts

Aktien in diesem Artikel BioNTech 75,10 EUR

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 75,62 EUR zu. Die BioNTech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 74,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.372 BioNTech-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2020 bei 102,00 EUR. Am 16.10.2019 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,50 EUR ab.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,00 USD. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 6,77 USD je BioNTech-Aktie.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

