BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 161,20 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 164,00 EUR. Mit einem Wert von 160,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 74.517 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 267,40 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 39,72 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 44,83 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 215,57 USD.

Am 07.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,35 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.087,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.461,20 EUR.

Am 29.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 35,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com