BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag tiefer

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 167,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 166,55 EUR. Bei 169,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 54.365 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,40 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2021. Gewinne von 37,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 50,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,57 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,98 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,14 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 vorlegen.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

