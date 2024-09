BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,6 Prozent auf 118,94 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 118,94 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 117,81 USD. Bei 121,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 111.402 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 9,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 76,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 35,64 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,20 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,66 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 138,55 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 04.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,302 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

