BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 113,29 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 113,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 113,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 117,18 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.154 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,43 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,20 USD.

Am 05.08.2024 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,66 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,09 Prozent auf 138,55 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 04.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,308 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

