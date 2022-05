BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.05.2022 16:22:00 Uhr 2,3 Prozent auf 151,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 151,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.849 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 11.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 395,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 61,73 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Abschläge von 35,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 258,86 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 6.374,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 2.048,40 EUR umsetzen können.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 20,76 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie: Gewinne gegen den Krebs

CureVac-Aktie deutlich schwächer: CureVac spürt immer noch Folgen von Impfstoff-Misserfolg

BioNTech-Aktie dennoch im Minus: Stiko empfiehlt Corona-Impfung mit Comirnaty bei gesunden Fünf- bis Elfjährigen

