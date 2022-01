BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) mit Verlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 140,80 EUR. Bei 138,60 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 140,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.812 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2021 bei 395,00 EUR. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2021 bei 76,53 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 275,43 USD an. Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 19,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs, Infektionskrankheiten und seltene Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert Immunologieforschung, moderne therapeutische Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna-Aktie gibt ab: Moderna startet klinische Studie zu Omikron-Impfstoff

BioNTech plant kräftigen Stellenausbau am Standort Marburg - Aktie klar im Plus

BioNTech und Pfizer starten klinische Studie zu Omikron-Impfstoff - Aktien stärker

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com