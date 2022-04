BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Freitagmittag an

Um 12:04 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 135,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 137,10 EUR. Bei 136,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 16.236 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 65,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,92 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 30.03.2022 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,15 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.532,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.501,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 345,40 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 08.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 22,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

