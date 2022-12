BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Verlusten

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 143,40 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,90 EUR ab. Bei 143,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.867 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 228,40 EUR markierte der Titel am 03.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 37,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,84 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,35 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.03.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 34,83 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

