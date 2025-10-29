BioScience Health Innovations gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
BioScience Health Innovations hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,1 Millionen USD – ein Plus von 98,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioScience Health Innovations 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
