TotalEnergies-Aktie freundlich: Total verzichtet auf Erdöl-Kauf aus Russland

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Minus -- LPKF rutscht in die roten Zahlen -- AUTO1 verdoppelt Quartalsumsatz -- Deutsche Euroshop, TotalEnergies, NORMA im Fokus

Shell wird erster Großkunde des geplanten LNG-Terminal Brunsbüttel. Volkswagen plant weitere Batteriezellfabrik. ifo-Institut erhöht Prognose für Inflation. BP beteiligt sich an Offshore-Windprojekt in Japan. Stellantis will Werk in Termoli in Batteriezellfabrik umwandeln. LEONI erwartet niedrigere Umsätze. DIC Asset hebt Jahresziele an.