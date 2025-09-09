Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Trump: Bereit für weitere Russland-Sanktionen. Aktien von Robinhood und AppLovin steigen in S&P 500 auf. Neue E-Autos von VW. Mercedes-Benz-Aktie: Bringt dieses E-Auto die Wende? RWE trotz Gas-Sorgen gelassen. Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook. E.ON: Autos als Stromspeicher mit großem Potenzial. Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen. RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung.
