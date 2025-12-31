Blackbird Critical Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Blackbird Critical Metals stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Blackbird Critical Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.
