Heute im FokusNach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen letztlich höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court. VINCI: Auftrag zur Elektrifizierung von Projekt Rail Baltica erhalten. Stabilus hat Sparprogramm angekündigt - Kosten drücken Gewinn. Scout24 mit Übernahme in Spanien. Ströer senkt Jahresprognose. NORMA-Aktie von Bericht über Spartenverkauf beflügelt. Danone nun doch nicht an Übernahme von Lifeway Foods interessiert.
