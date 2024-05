Platz 7: ODP

Auch ODP büßte einen Platz im Ranking ein. So reduzierte Einhorn seine OPD-Beteiligung um 37.520 Papiere (2,15 Prozent), womit er insgesamt noch 1.710.580 Aktien am Unternehmen hält. Am 31. März 2024 waren diese 90,75 Millionen US-Dollar wert und machten damit einen Anteil von 4,15 Prozent am Portfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Action Sports Photography / Shutterstock.com