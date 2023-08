Blick ins Depot

Der Investor Michael Burry hat sich vor allem mit seiner Short-Wette gegen den US-Immobilienmarkt einen Namen gemacht. Die Handelsstrategie brachte ihm nach dem Platzen der Immobilienblase 2007 einen Millionengewinn ein und wurde im Hollywood-Film "The Big Short" aufgearbeitet. Auch im zweiten Quartal 2023 hat der Marktkenner sein Depot wieder auf den Kopf gestellt.

Im Rahmen des 13F-Formulars müssen institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen 100 Millionen US-Dollar übersteigt, ihre Beteiligungen vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen. Dies gilt auch für Michael Burry.

Hedgefonds Scion Asset Management erneut komplett umgestellt

Nachdem der Starinvestor seinen Hedgefonds Scion Asset Management bereits im ersten Quartal 2023 grundlegend umgebaut hat, machte der durch seine Shortwette gegen den US-Immobilienmarkt bekannt gewordene Börsenkenner auch im zweiten Jahresviertel Tabula rasa. So schmiss der "The Big Short"-Investor einige Positionen komplett aus dem Depot und holte sich Aktien einiger Unternehmen ganz neu ins Portfolio. Lediglich sechs bestehende Beteiligungen hielt er im Depot, wobei es auch bei diesen zu Anpassungen kam. Diese sind New York Community Bancorp, The RealReal, Liberty Latin America (Class C), The GEO Group, Signet Jewelers und Cigna.

Fokus auf Verkaufsoptionen

Insgesamt war das Portfolio der Börsengröße am Ende des Quartals 1,737 Milliarden US-Dollar wert. Hierbei inkludiert sind auch Put-Optionen auf Trusts, die den Großteil des Depotwerts ausmachten: So holte sich Burry im vergangenen Quartal neu jeweils 2.000.000 Verkaufsoptionen für den Invesco QQQ Trust und den SPDR S&P 500 ETF TRUST in den Hedgefonds. Die Optionspakete waren Ende Juni 738,840 Millionen US-Dollar bzw. 886,560 Millionen US-Dollar wert und nahmen damit 42,54 Prozent respektive 51,05 Prozent aller Beteiligungen des Großmeisters ein. Lediglich die restlichen 6,41 Prozent entfielen auf Aktien.

Das folgende Ranking umfasst dementsprechend auch nur reine Aktienbeteiligungen. Das waren im zweiten Quartal 2023 die Top 10-Aktien im Burry-Depot, gewichtet nach prozentualem Anteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2023.

Redaktion finanzen.net