BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Erfasster Insidertrade

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die BMW-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Am 31.05.2024 konnte bei BMW ein Insidertrade ausgemacht werden. Am 03.06.2024 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 31.05.2024 BMW-Papiere gekauft. Für je 92,74 EUR wurden 9.877 BMW-Papiere erstanden. Bis zum Handelsende ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich da auf 860 Aktien. Die Aktien von BMW sind unterdessen 55,34 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 571.791.680 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 31.05.2024 wurde eine Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan ausgemacht. Das Portfolio von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 9.877 Anteile zu jeweils 92,74 EUR.

Redaktion finanzen.net