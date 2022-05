BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Nachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 27.05.2022 16:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 794.604 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 19,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 19,46 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,14 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 15,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 31.142,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 26.778,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 14,83 EUR je Aktie aus.

