BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 87,84 EUR zu.

Das Papier von BMW konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 87,84 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 88,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 87,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.191 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,32 Prozent. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,79 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,05 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 36,61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 vorlegen. Am 31.07.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

