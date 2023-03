BNP Paribas Aktie News: STOXX 50 Aktie BNP Paribas am Freitagmittag im Plus

Im BTE-Handel gewannen die BNP Paribas-Papiere um 12:03 Uhr 1,3 Prozent. Die BNP Paribas-Aktie legte bis auf 54,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den BTE-Handel startete das Papier bei 53,66 EUR. Zuletzt wurden via BTE 37.698 BNP Paribas-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BNP Paribas-Aktie. Bei 40,74 EUR fiel das Papier am 16.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BNP Paribas-Aktie mit einem Verlust von 30,72 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BNP Paribas-Aktie wird bei 72,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte BNP Paribas am 07.02.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.311,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BNP Paribas-Gewinn in Höhe von 8,29 EUR je Aktie aus.

