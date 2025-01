Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Plus

07.01.25 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 173,24 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 173,24 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 173,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 123.717 Boeing-Aktien umgesetzt. Bei 233,85 USD erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 137,07 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 26,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,17 USD. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 23.10.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,46 Prozent auf 17,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Boeing am 29.01.2025 präsentieren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --16,036 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

