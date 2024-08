Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 179,41 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 179,41 USD ab. Die Boeing-Aktie sank bis auf 179,39 USD. Bei 180,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.242 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 32,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 10,98 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,57 USD.

Boeing ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,87 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,101 USD je Boeing-Aktie stehen.

