Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich fester

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,6 Prozent. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,50 EUR aus. Bei 186,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.03.2021 markierte das Papier bei 233,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.01.2021 gab der Anteilsschein bis auf 156,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,83 USD. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,98 USD je Boeing-Aktie.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

