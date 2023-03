Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 11:29 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 194,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 194,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 193,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 510 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 205,30 EUR erreichte der Titel am 14.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 5,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 19.980,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.793,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,004 USD fest.

