Airbus-Aktie leichter, Singapore Airlines-Titel profitieren: Singapore Airlines macht Bestellung von Airbus-A350F-Frachtern fest

Heute im Fokus

Entspannung in Ukraine-Krise: DAX unentschlossen -- Börsen in Fernost schließen fest -- NORMA steigert Umsatz und Ergebnis -- MTU erhöht nach Gewinnsprung Dividende -- RWE, Ericsson, Varta im Fokus

NEL ASA macht mehr Verlust als erwartet. SAP und BearingPoint kooperieren bei Lösungen zu CO2-Fußabdruck. Vitesco operativ in den schwarzen Zahlen. BioNTech will über Pläne für Impfstoffherstellung in Afrika informieren. Amadeus FiRe wächst kräftig. Airbnb mit schwarzen Zahlen im vierten Quartal. Singapore Airlines macht Bestellung von Airbus-A350F-Frachtern fest.