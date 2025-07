Börse Frankfurt-News: Physisches Silber knapp (Rohstoffe)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Edelmetall-Tracker stehen im Fokus, Silber glänzt mit starker Performance und der Kupferpreis ist politisch getrieben.

Wer­bung Wer­bung

17. Juli 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Handel mit Rohstoff-ETCs wird weiterhin klar von Edelmetall-Trackern dominiert. Laut WisdomTree flossen diesen Produkten im Monatsvergleich weltweit 10 Milliarden US-Dollar zu. "Der Sektor entwickelt sich weiterhin gut und das Interesse der Anleger hat aufgrund der wachsenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit zugenommen", erklärt Mobeen Tahir. Im Juni belegten die ersten 14 Plätze im Umsatzranking der Deutschen Börse ausschließlich ETCs auf Gold, Silber und Platin.

Xetra-Gold bleibt an der Spitze

Mit großem Vorsprung führt Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) das Feld an. Das größte physisch besicherte Gold-Wertpapier im Euroraum hat sein verwahrtes Vermögen seit Jahresbeginn um 8,4 auf 174,9 Tonnen erhöht. "Für Xetra-Gold sehen wir immer starke Umsätze", berichtet Frank Wöllnitz von der ICF Bank. Aktuell gebe es jedoch "keine eindeutige Richtung" bei Käufen und Verkäufen. Beim Bankhaus Vontobel verzeichnet Zertifikate-Experte David Hartmann vor allem Käufe von Gold-Hebelprodukten, die auf steigende Kurse setzen. Besonders gefragt ist derzeit ein hoch gehebelter Open-End Turbo-Optionsschein (DE000VK0ZJ67) mit einer Knock-out-Marke bei etwa 3.162 US-Dollar.

Nach dem starken Jahresstart bewegt sich der Goldpreis seit drei Monaten in einer Seitwärtsphase zwischen rund 3.100 und 3.500 Dollar. Die "Flucht in sichere Anlagen" und ein schwächerer US-Dollar stützen den Preis laut Tahir tendenziell.

Wer­bung Wer­bung

Robert Rethfeld von "Wellenreiter Invest" geht davon aus, dass Gold seine 50-Tage-Linie, die derzeit bei etwa 3.320 US-Dollar liegt, weiter verteidigen wird. "Der Aufwärtstrend ist intakt. Nur ein Unterschreiten der 50-Tage-Linie könnte Gold in den Bereich des Mai-Tiefs bei 3.200 Dollar abrutschen lassen."

Silber mit klarer Outperformance

Auch ETCs auf Silber sind weiterhin stark gefragt. Das "kleine" Edelmetall entwickelte sich zuletzt besser als Gold. Das Gold/Silber-Ratio sank seit April von rund 105 auf aktuell 87. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank macht dafür deutlich gestiegene Leihkosten für Silber verantwortlich - eine Folge der Knappheit an physischem Silber, nachdem viele Anleger verstärkt börsengehandelte Produkte mit physischer Hinterlegung kauften.

Die gestiegenen Kurse führten laut Wöllnitz zu verstärktem Kaufinteresse für den gehebelten WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195). Auch ein bis September laufender Discount-Optionsschein auf Silber (DE000VC5QSJ8) verzeichnet laut Hartmann eine hohe Nachfrage.

Wer­bung Wer­bung

Trump sorgt für Kupfer-Rallye

Der Kupferpreis zeigte sich in den vergangenen Wochen äußerst volatil. "Die Ankündigung von US-Präsident Trump, einen 50-prozentigen Einfuhrzoll auf Kupfer zu erheben, löste einen starken Anstieg des an der US-Rohstoffbörse CME COMEX gehandelten Industriemetalls aus", so Tahir. Die stark auseinandergehenden Preise an COMEX und LME deuten seiner Ansicht nach darauf hin, "dass sich die Märkte noch an die neue Realität anpassen".

Auch der WisdomTree Copper (GB00B15KXQ89) profitierte von dem Anstieg und wurde im Juni zum meistgehandelten Kupfer-ETC auf Xetra. Bei Vontobel zählt der Long Mini-Future auf Kupfer (DE000VP3KBF5) aktuell zu den drei meistgehandelten Produkten. "Die Aufteilung der Handelspositionen in Long- und Short-Produkte zeigt, dass Anleger Kupfer sehr positiv bewerten", erklärt Hartmann.

Von Thomas Koch, 17. Juli 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)