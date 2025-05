Börse Frankfurt-News: Quartalszahlen schieben Kurs an (Wachstumswerte)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Es geht wieder aufwärts im Scale-Segment, viele Unternehmen überzeugen mit Quartalsberichten und Ausblicken, etwa The Plattform Group, 2G Energy und auch Umsatzrenner Steyr. Neu im Segment ist Pfisterer.

15. Mai 2025. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der guten Laune an den Börsen geht es auch im Scale-Segment wieder voran. Am Donnerstagmorgen liegt der Scale-All-Share-Index bei 1.224 nach 1.012 Punkten vor einem Monat. Seit Jahresanfang ergibt sich damit wieder ein klares Plus.

Eine ganze Reihe von Unternehmen profitierten von guten Quartalszahlen, unter anderem The Platform Group (DE000A2QEFA1). Die Aktie wird aktuell zu 11,35 Euro gehandelt, zu Jahresbeginn waren es nur 7,70 Euro. Das Software-Unternehmen für Plattformlösungen hat Ende April die Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich erhöht. Das Analysehaus First Berlin hob daraufhin das Kursziel von 17 auf 19 Euro an und bekräftigte die Kaufempfehlung. Auch Montega rät zum Einstieg und nennt nun 17 statt 13 Euro als Kursziel. "Die Aktie der TPG AG ist vor dem Hintergrund der starken operativen Performance und der dynamischen Guidance unterbewertet", heißt es.

2G kommt weiter gut an

Sehr gut entwickelt hat sich dieses Jahr auch 2G Energy, der Kurs kletterte von 22 auf über 33 Euro. Der Hersteller von Blockheizkraftwerken und Wärmepumpen meldete ein deutliches Plus beim Auftragseingang im ersten Quartal. Auch hier raten einige Analysehäuser zum Kauf: So hat SMC-Research angesichts der jüngsten Zahlen das Kursziel auf 38 Euro erhöht und das Kaufvotum bekräftigt. Warburg Research sieht die Aktie sogar bei 41 Euro als fair bewertet an - der positive Ausblick ebne den Weg für mehr Wachstum. Nach Einschätzung von First Berlin dürfen selbst Zölle das US-Geschäft von 2G nicht stoppen, hier liegt das Kursziel bei 35 Euro.

Steyr: Ruhe nach Hype

Steyr Motors (AT0000A3FW25) präsentierte am gestrigen Mittwoch seine Zahlen: Der Umsatz ist im ersten Quartal um 26 Prozent gestiegen, für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen sogar 40 Prozent. Die Aktie kommt seit Jahresanfang immer noch auf mehr als eine Kursverdreifachung: Aktuell kostet sie 52 Euro, Anfang des Jahres waren es knapp 14 Euro. Im Handel geht es aber nun deutlich ruhiger zu. Der Kurs des österreichischen Motorenbauers, der vom Rüstungsboom profitiert, war Mitte März rasant angestiegen auf in der Spitze 430 Euro, dann ging es wieder steil nach unten.

Steyr weiter Umsatzrenner.

Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment der Deutschen Börse im April war erneut Steyr Motors (AT0000A3FW25), der Umsatz fiel mit 50 Millionen Euro aber deutlich niedriger aus als im März (205 Millionen Euro). Es folgten 2G Energy (DE000A0HL8N9), Mensch und Maschine (DE0006580806), Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76) sowie die Verve Group (SE0018538068). Von der Kursentwicklung auf Zwölfmonatssicht haben aktuell The Platform Group AG (DE000A2QEFA1) und Swissnet (CH0451123589) die Nase vorn mit einem Plus von 48 und 47 Prozent. Ebenfalls gut entwickelt haben sich seit Mai 2024 Daldrup & Söhne (DE0007830572), MPC Capital (DE000A1TNWJ4) und 2G Energy mit Kurszuwächsen von 40 Prozent, 34 Prozent und 27 Prozent.

JDC-Zahlen überzeugen

Deutlich nach oben ging es zuletzt auch für die JDC Group (DE000A0B9N37). Der Finanzdienstleister meldete das "stärkste erste Quartal der Unternehmensgeschichte" mit einem Konzernumsatz von über 60 Millionen Euro. Der Kurs kletterte von 18 Euro Mitte April auf jetzt 23,40 Euro. BankM rät zum Einstieg und sieht die Aktie bei 26,65 Euro als fair bewertet an. JDC bietet mit unterschiedlichen Marken - etwa Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de - digitale Plattformen für Versicherungen, Investmentfonds sowie Finanzprodukte und -dienstleistungen.

Neuling Pfisterer, Uplisting Verve Group

Seit gestern hat das Scale-Segment mit Pfisterer Holding (DE000PFSE212) ein neues Mitglied. Der erste Preis der Aktie lag bei 30 Euro, aktuell sind es etwas mehr. Pfisterer ist ein Technologieunternehmen aus dem Bereich der Energieinfrastruktur und bietet Komponenten und Systeme in Stromnetzen an.

Nicht mehr Scale-Mitglied ist die Verve Group (SE0018538068). Seit Montag dieser Woche wird die Aktie im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Verve Group erwartet, dass der Wechsel den Zugang zu potenziellen Investoren erweitert, die Liquidität der Aktie erhöht und möglicherweise auch zur Aufnahme in Small- und Mid-Cap-Indizes führt. Auch die Beteiligungsgesellschaft Mutares ((Mutares)) war einmal Scale-Mitglied und ist heute im Prime Standard gelistet, ebenfalls der Finanzdienstleister flatexDEGIRO (DE000FTG1111), heute im Prime Standard und unter anderem MDAX-Mitglied.

Von Anna-Maria Borse © 15. Mai 2025, Deutsche Börse AG

