Börse Frankfurt-News: "Rüstung und Technologie im Fokus" (ETF-Handel)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Indexfonds mit europäischen Aktien führen die Umsatzlisten auf der Kaufseiten an. Ebenfalls gefragt sind Rüstungs- und Geldmarkt-ETFs. Bei US-Trackern ebbt die Verkaufswelle ab.

Wer­bung Wer­bung

11. Juni 2025. Europäische Aktien bleiben beliebt. Mit dem iShares Core EURO STOXX 50 DE0005933956 wird die Umsatzstatistik der Deutschen Börse im Mai den dritten Monat in Folge von einem Europa-ETF angeführt. Hinter dem gerade für Sparpläne gerne genutzten iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) ist mit dem iShares Core DAX (DE0005933931) ein weiterer Indexfonds mit Aktien aus der Eurozone in den Top Drei vertreten. Auf dem vierten Rang folgt der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497), ein Geldmarkt-ETF, der zunehmend als Alternative zum Festgeld- oder auch Verrechnungskonto genutzt wird.

Viele Käufe von Europa-ETFs

Die Trends bleiben stabil. "Bei den Europa-Indexfonds sehen wir seit mehreren Wochen einen Kaufüberhang", erklärt Frank Mohr von der Société Générale. Auf der Kaufliste stand dabei diesmal vor allem der UBS Core MSCI Europe (LU0446734104). Für den iShares STOXX Europe 600 (DE0002635307) sieht der Händler ebenfalls viele Käufe, aber auch Verkäufe.

Holger Heinrich von der Baader Bank AG berichtet von starker Nachfrage nach ETFs mit Dividendenbezug (IE00BYSX4283, IE000WQ16XQ4). Gekauft wurden zudem der MSCI EMU (IE00B910VR50, (LU1291098827) und der TecDAX (DE000A2QP323). Auf der Verkaufsliste stand dagegen der Amundi MSCI EMU Value Factor (LU1598690169).

Wer­bung Wer­bung

US-Tracker mit Dividendenfokus

Bei den globalen Indexfonds überwogen zuletzt ebenfalls die Käufe. Neben dem anfangs genannten MSCI World-Klassiker meldet Heinrich auch erhöhtes Interesse an verschiedenen Varianten des MSCI World ex-USA (IE000R4ZNTN3, IE0009BI8Z04) und am MSCI World Small Cap (IE000UZZ5D45). Verkauft würden vereinzelte ESG-ETFs.

Dagegen sind die zuletzt vielfach beobachteten Verkäufe von ETFs mit US-Aktien weniger geworden. "Auch hier war das Thema Dividende gefragt", erzählt Heinrich und verweist auf den WisdomTree US Quality Dividend Growth (IE00BZ56RG20). Beliebt seien zudem der Nasdaq 100 (IE000Z7P04F4) und der MSCI USA Socially Responsible (IE00BJXT3C94), während verschiedene Varianten des klassischen MSCI USA eher abgegeben wurden (IE00BJZ2DC62, DE000ETFL268, IE00BD4TYG73).

Verstärktes Interesse an den Emerging Markets

Mohr sieht bei den US-Trackern ebenfalls "ein bisschen mehr Kaufinteresse auftauchen". Im Fokus stand hier vor allem der S&P 500 (IE00B5BMR087, IE00B5KQNG97).

Wer­bung Wer­bung

Auch für Emerging Markets bilanziert der Händler "zunehmend Käufe". Stark gesucht: Der iShares Core MSCI EM (IE00BKM4GZ66) und der Xtrackers MSCI Emerging Markets (LU0292107645). Reges Interesse besteht zudem an Japan-ETFs wie den Xtrackers MSCI Japan (LU0274209740).

Zwei Rüstungs-ETFs in den Top Ten

Auf Branchenebene beherrschen weiter zwei Themen das Geschehen: Rüstung und Technologie. "Mit Abstand ganz vorne" steht bei der Kundschaft der ICF Bank der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98). "Gefühlt wird jeder zweite Kurs in diesem Papier festgesetzt", erklärt Ivo Orlemann. Allerdings gebe es hier "auch größere Verkäufe". Der Indexfonds hatte es im ETF-Umsatzranking der Deutschen Börse im Mai ebenso wie der VanEck Defense (IE000YYE6WK5) sogar in die Top Ten geschafft. Im Tech-Bereich meldet Mohr "fleißige Käufe" des Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data AI (IE00BGV5VN51). Auch gesucht: Der First Trust Nasdaq Cybersecurity (IE00BF16M727).

EZB-Statements mit Folgen

Abseits der Aktien-Indexfonds fließt unverändert viel Geld in die "Overnight-Tracker", die im Anleihe-Segment bei der Société Générale in den vergangenen Tagen die ersten drei Plätze komplett auf sich vereint haben. Ansonsten zeigen sich hier die Auswirkungen der nachlassenden Zinssenkungsfantasie in der Eurozone. So wurde der iShares? Corp Bond ESG (IE00BYZTVT56) mehrheitlich verkauft. Der ETF bildet einen Index ab, der aus Unternehmensanleihen in Euro besteht.

Von Thomas Koch, 11. Juni 2025, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)