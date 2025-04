Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Die Zollpolitik der USA ist immer noch das beherrschende Thema an den Märkten. Die Lage bleibt angespannt, auch weil der Zollstreit zwischen den USA und China zu eskalieren droht. US-Notenbankchef Jerome Powell sprach in dieser Woche davon, dass die jüngste zollbedingte Volatilität die Situation am Kapitalmarkt verschärft hat. Dennoch will er an der momentanen US- Geldpolitik nicht rütteln. Die Inflation müsse sich erst weiter beruhigen, bevor Zinssenkungen erfolgen können. An den Terminmärkten rechnen Anleger allerdings mit vier Leitzinssenkungen in diesem Jahr. Auch in Europa wird in diesem Jahr mit weiteren Zinssenkungen gerechnet, die Analysten zufolge schneller als in den USA erfolgen könnten. Als Gründe wurden eine sich abschwächende Inflation sowie das angespannte wirtschaftliche Umfeld in der Eurozone genannt. Der Bund-Future erholte sich in dieser Woche deutlich und überschritt wieder die Marke von 131 Punkten. Derzeit liegt die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe bei 2,516 %, vor Wochenfrist lag sie noch deutlich höher bei 2,693 %. Einen kräftigen Renditerückgang verzeichnet auch die 30-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag sie bei 3,072 %, am Donnerstagvormittag notiert die Anleihe bei 2,917 %.

Rumänien zahlt 6,75 %

Rumänien nimmt über eine Republik-Anleihe (WKN A4D9QC) neues Kapital in Höhe von rund 15 Mio. Euro auf. Bis zum Laufzeitende am 11.07.2039 wird ein jährlicher Kupon von 6,75 % gezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 11.07.2025. Die Anleihe ist ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur MoodyŽs vergibt für Rumänien derzeit ein Baa3 Rating.

Niedersachsen nimmt 500 Mio. auf

Das Bundesland Niedersachsen begibt eine Anleihe (WKN A4DFL9) im Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon von 3,00 %. Die nächste Zinszahlung wird am 16.04.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum ist auf den 16.04.2035 terminiert. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Fitch vergibt derzeit ein Rating von AAA für Niedersachsen.

Goodyear mit frischer US-Anleihe

Goodyear (The Goodyear Tire & Rubber Co.) emittiert eine Unternehmensanleihe (WKN A3K31Z). Gezahlt wird ein Kupon in Höhe von 5,00 %, der halbjährlich ausgeschüttet wird. Die nächste Zinszahlung wird am 15.07.2025 geleistet. Das Laufzeitende ist für den 15.07.2029 vorgesehen. Handelbar ist die Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen. Fitch vergibt ein BB- Rating für Goodyear.

