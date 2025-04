Werte in diesem Artikel

1. K.o.-Call auf Nvidia (WKN JV6MJ3)

Die Aktien von Nvidia sinken heute im vorbörslichen US-Handel um 6 Prozent. Der Chipriese hat mitgeteilt, dass er aufgrund von US-Exportauflagen für seine H20-Chips, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, voraussichtlich bis zu 5,5 Mrd. Dollar abschreiben muss. Die Halbleiterbranche wird ebenfalls von den heute publizierten Quartalszahlen von ASML belastet, die stark enttäuscht haben. Stuttgarter Derivateanleger kaufen mehrheitlich den K.o.-Call nach dem Rücksetzer.

2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MG0FX6)

Amazon konnte sich nach den angekündigten Ausnahmeregelungen von US-Zöllen deutlich erholen. Im Handelsstreit nähern sich etliche Länder einander an, doch mit China sind nur wenige Entspannungssignale zu vernehmen. Amazon passt sich den Gegebenheiten an und trennt sich von zahlreichen chinesischen Händlern. Außerdem erwägt Amazon eine Investition von 15 Milliarden US-Dollar in etwa 80 neue US-Logistikstandorte. Derivateanleger kaufen heute den Call-Optionsschein.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MJ8K26)

Die amerikanischen Banken sind gut in die neue US-Quartalssaison gestartet und haben überwiegend überzeugende Ergebnisse vorgelegt. Die Aktienkurse sind daraufhin gestiegen, genau wie die Kurse der deutschen Titel. Hier hat aber vor allem die Euphorie, dass der Handelsstreit mit den USA pausiert, für Schwung gesorgt. Die Aktie der Deutschen Bank kletterte in den vergangenen 4 Wochen um rund 15 Prozent nach oben. Der Call-Optionsschein wird an der Euwax verkauft.

Euwax Sentiment

Die starke DAX-Performance der vergangenen Handelstage bekommt heute einen Dämpfer, da bedeutende Tech-Aktien heute Federn lassen müssen. Die Aufträge des Chipausrüsters ASML sinken deutlich und drücken rund 5 Prozent auf die Aktie. Der DAX verliert aktuell knapp 0,7 Prozent auf 21.105 Punkte. Der Euwax Sentiment drehte nach einem schwachen Beginn in die Pluszone, bricht aber schnell seine Stimmungsaufhellung ab und pendelt neutral um die Nulllinie. Zuletzt notiert er mit +3 leicht im Plus.

