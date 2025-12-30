DAX24.391 +0,2%Est505.772 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -0,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.437 +0,6%Euro1,1775 ±0,0%Öl62,27 +0,8%Gold4.368 +0,9%
Börse Stuttgart steigert Handelsvolumen deutlich

30.12.25 10:43 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die drei Handelsplätze der Gruppe Börse Stuttgart haben 2025 kräftig vom Auf und Ab an den internationalen Finanzmärkten profitiert. Das Handelsvolumen der Börse Stuttgart, der schwedischen NGM und der schweizerischen BX Swiss legte um rund 17 Prozent auf 135 Milliarden Euro zu, wie die nach eigenen Angaben sechstgrößte europäische Börsengruppe mitteilte.

Der wichtigste Handelsplatz der Schwaben ist Stuttgart. Hier kletterte das Volumen 2025 um rund 17 Prozent auf etwa 121 Milliarden Euro. Der Umsatz im Bereich Aktien verzeichnet ein Plus um 25 Prozent auf rund 24 Milliarden Euro. Dies wurde auch getrieben durch neue Index-Höchststände, beispielsweise beim DAX.

Geschäft mit Kryptowährungen legt zu

Die Erlöse mit strukturierten Wertpapieren wuchsen um 22 Prozent auf rund 50,3 Milliarden Euro. Strukturierte Produkte sind Finanzinstrumente wie beispielsweise Zertifikate oder Optionsscheine. Der Umsatz mit Anleihen ging um zehn Prozent auf rund 17,3 Milliarden Euro zurück. Das geringere Zinsniveau nach Zinssenkungen der Notenbanken machte Anleihen für Anleger weniger attraktiv.

Vorstandschef Matthias Voelkel sagte, das Digitalgeschäft habe im zu Ende gehenden Jahr ebenfalls eine sehr gute Geschäftsentwicklung verzeichnet. Das Handelsvolumen mit Kryptowährungen sei weiterhin auf hohem Niveau gewesen. Die Zahl der Kunden auf den Plattformen stieg auf 1,2 Millionen Personen an. Das Volumen der bei der Börse Stuttgart Digital treuhänderisch verwahrten Kryptowährungen habe in der Spitze rund 5,2 Milliarden Euro erreicht./ols/DP/jha