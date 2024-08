Börse Wien: ATX schwächelt

ATX-Performance im Fokus

Kaum verändert zeigt sich der ATX am Mittag.

Werte in diesem Artikel

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 3.594,99 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 116,541 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 3.597,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3.597,82 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3.592,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.605,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,901 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.07.2024, lag der ATX-Kurs bei 3.684,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, erreichte der ATX einen Stand von 3.711,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, lag der ATX bei 3.124,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3.777,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.305,62 Zählern.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,38 Prozent auf 76,90 EUR), Lenzing (+ 1,15 Prozent auf 30,85 EUR), OMV (+ 0,93 Prozent auf 39,06 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,58 Prozent auf 104,20 EUR) und Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-1,64 Prozent auf 15,62 EUR), DO (-1,49 Prozent auf 145,80 EUR), voestalpine (-1,31 Prozent auf 21,10 EUR), Andritz (-1,25 Prozent auf 55,20 EUR) und Wienerberger (-0,90 Prozent auf 28,64 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 295.232 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net