Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsstart im Minus

Index-Performance im Fokus

Der ATX Prime bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent tiefer bei 1.712,56 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,025 Prozent schwächer bei 1.713,60 Punkten in den Handel, nach 1.714,03 Punkten am Vortag.

Bei 1.708,81 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1.713,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,664 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, mit 1.662,45 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.562,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.601,31 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AMAG (+ 4,41 Prozent auf 28,40 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,69 Prozent auf 30,90 EUR), Frequentis (+ 1,08 Prozent auf 28,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,05 Prozent auf 28,90 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 7,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil voestalpine (-1,27 Prozent auf 28,04 EUR), Raiffeisen (-0,91 Prozent auf 18,46 EUR), Lenzing (-0,56 Prozent auf 35,45 EUR), Andritz (-0,45 Prozent auf 54,70 EUR) und Palfinger (-0,39 Prozent auf 25,25 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13.888 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,200 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

