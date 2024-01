Vor Fed-Protokoll: Asiens Börsen im MInus -- Maersk: Fahrten durch Rotes Meer auf unbestimmte Zeit ausgesetzt -- Studie: Frauenquote in DAX-Vorständen stagniert -- Meta Platforms im Fokus

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich zum Start in das neue Börsenjahr 2024 unentschlossen.

Der DAX eröffnete mit Gewinnen. Zwischenzeitlich rutschte er in die Verlustzone, näherte sich im Verlauf jedoch wieder der Nulllinie. Letztlich notierte er 0,11 Prozent im Plus bei 16.769,36 Punkten. Der TecDAX zeigte sich schwächer, nachdem er zum Start noch zulegen konnte. Er ging 0,38 Prozent tiefer bei 3.324,59 Zählern in den Feierabend.

Nachdem der deutsche Leitindex im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte, ließ die Euphorie am ersten Handelstag 2024 etwas nach. Dennoch haben dem DAX im Tageshoch nur 40 Punkte zu einem weiteren Rekordhoch gefehlt.

Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets hatte bereits im frühen Handel daran gezweifelt, dass sich die Vorjahres-Rally fortsetzt. Er hatte erklärt, dass sich zunächst noch zeigen müsse, ob die Gewinne Bestand haben. "Denn die großen Marktteilnehmer kehren meist in der zweiten Januarwoche zurück an ihre Bildschirme", zitierte dpa-AFX Molnar.

