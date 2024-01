Novartis-Aktie zieht an: Novartis schließt Gentherapie-Kooperation mit Voyager Therapeutics

Kooperation

Novartis will mit dem US-Biotechnologieunternehmen Voyager an einer Gentherapie zur Behandlung der Huntington-Krankheit und der Spinalen Muskelatrophie arbeiten.

Voyager Therapeutics hat nach eigenen Angaben ein Kooperations- und Lizenzabkommen mit dem Schweizer Pharmakonzern geschlossen. Der Deal hat ein Volumen von potenziell mehr als 1 Milliarde Dollar.

Novartis bekommt Zugang zu "Tracer"-Kapsiden von Voyager und zu anderem geistigen Gedankengut. Voyager erhält eine Vorabzahlung von 100 Millionen Dollar, inklusive einer Beteiligung durch Novartis. Möglich sind weitere Zahlungen über bis zu 1,2 Milliarden Dollar je nach Erreichen bestimmter Meilensteine. Zudem hat Voyager Anspruch auf Lizenzgebühren aus Produktverkäufen, die aus dieser Zusammenarbeit hervorgehen.

Die Voyager-Aktie legte bereits am Vortag an der NASDAQ 6,64 Prozent auf 9,00 US-Dollar zu, nachdem das Kursplus zwischenzeitlich rund 25 Prozent betragen hatte, im Handelsverlauf aber deutlich schrumpfte. Nachdem die Börse in der Schweiz am Dienstag feiertagsbedingt noch geschlossen blieb, legt die Novartis-Aktie am Mittwoch an der SIX zeitweise um 3,71 Prozent auf 88,02 Franken zu.

