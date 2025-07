Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 91,53 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 91,53 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,94 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 91,30 CHF. Bei 91,48 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 394.603 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 12,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,63 CHF.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,73 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht

Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal