Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Dienstagnachmittag

22.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 92,41 CHF zu.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 92,41 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 92,41 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,48 CHF. Bisher wurden heute 876.776 Novartis-Aktien gehandelt. Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 10,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 12,24 Prozent wieder erreichen. Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,63 CHF je Novartis-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren. Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,73 USD im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com