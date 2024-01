Neuer Konkurrent zum Tesla Model Y - BYD bald Marktführer?

E-Autos

Mit dem Song L, dem neuen Elektro-SUV des chinesischen Herstellers BYD, kommt ein neuer Elektrowagen auf den Markt, der in direkter Konkurrenz zu Teslas Model Y steht. Der chinesische Konzern könnte schon bald Tesla als globalen Marktführer beim Verkauf von E-Autos ablösen.

• BYD eröffnet neuen Preiskampf

• EU untersucht mögliche illegale chinesische Subventionierung

• BYD könnte Tesla bald als Marktführer beim Verkauf von E-Autos ablösen



BYD Song L in fünf verschiedenen Ausgestaltungen

Nachdem der chinesische Autohersteller BYD auf der Shanghai Auto Show im April 2023 zum ersten Mal seinen brandneuen Elektro-SUV, den Song L, präsentiert hat, ist der Wagen laut electrik.co seit Mitte Dezember 2023 nun offiziell in China erhältlich. Der neue Wagen konnte sich laut dem Nachrichtenportal großer Beliebtheit erfreuen und verzeichnete innerhalb von drei Tagen nach Verkaufsstart über 8.000 Bestellungen. Zu dem Zeitpunkt waren außerdem bereits knapp 30.000 Vorbestellungen eingegangen. Laut electrik.co gibt es den BYD Song L in fünf Ausstattungsvarianten, mit Preisen zwischen 189.800 und 249.800 Yuan (26.700 - 35.100 US-Dollar). Der Wagen basiert auf der firmeneigenen elektronischen 3.0 Plattform, die auch für andere Modelle wie den Seal und Dolphin verwendet wird, und verfügt über einen Allradantrieb sowie eine Reichweite zwischen 550 und 662 Kilometer. Designtechnisch kann sich der Wagen von BYD auch sehen lassen: laut electrik.co ist der Wagen mit dem firmeneigenen "hunting dragon face", einer ansehnlichen Frontpartie mit schmalen LED-Scheinwerfern und einer Stoßstange mit trapezförmigem Lufteinlass, ausgestattet und in fünf Farben erhältlich.

Konkurrenz zum Tesla Model Y

Der Einstiegspreis des Song L befindet sich deutlich unter dem des Tesla Model Y, was ihn zu einer attraktiven Alternative für Käufer machen könnte, die in China nach bezahlbaren Elektrofahrzeugen suchen. China ist weltweit der größte Absatzmarkt für PKWs, im Jahr 2022 wurden laut Statista 23,56 Millionen PKWs in China verkauft. Im Vergleich zum Tesla Model Y ist der BYD Song L laut Motorwatt.com 90 mm länger, 29 mm breiter und hat einen 40 mm längeren Radstand. Daneben ist er 64 mm niedriger als sein amerikanisches Pendant.

EU leitet Antisubventionierungsuntersuchung ein

Ob der neue Song L nach Europa kommt, ist noch unklar. Das hängt auch von den politischen Entwicklungen zwischen der EU und China ab, die sich im Bereich der Elektromobilität immer weiter zuspitzen. Dass chinesische Elektroautos so viel günstiger angeboten werden können als Wagen von europäischen und US-amerikanischen Herstellern, hat möglicherweise nicht nur was mit chinesischer Kosteneffizienz zu tun. Da der Wohlstand der EU und insbesondere Deutschlands zu einem Großteil an der Automobilindustrie hängt, ist eine faire und transparente Preispolitik von chinesischen Herstellern schon länger auf der politischen Agenda der EU. Im Oktober 2023 hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union eine offizielle Antisubventionierungsuntersuchung der EU-Kommission angekündigt, die untersuchen soll, ob chinesische Hersteller von illegalen Subventionen des chinesischen Staates profitieren. Sollte dies der Fall sein, könnten laut von der Leyen importierte chinesische Elektrofahrzeuge mit Antisubventionszöllen belegt werden.

BYD möglicherweise bald Markführer

Laut Daten des "Global Passenger Electric Vehicle Market Share" der Analyseplattform Counterpoint Research hat BYD im dritten Quartal 2023 Tesla beim globalen Marktanteil von verkauften Elektrofahrzeugen eingeholt und liegt nun gleichauf mit Tesla bei 17 Prozent. Im ersten Quartal 2023 lag der Anteil von Tesla noch bei 22 Prozent und von BYD bei 14 Prozent, im dritten Quartal 2023 hingegen lag BYD fast gleichauf mit Tesla beim Verkauf von Elektrofahrzeugen, einschließlich Plugin-Hybriden. Der chinesische Konzern konnte laut der Analyse von Counterpoint Research im Jahr 2023 ein starkes Wachstum von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen und wird vorrausichtlich Tesla als Marktführer demnächst ablösen. Teslamag erwartet zum Beispiel, dass BYD die Position als führender Verkäufer von reinen Elektroautos im zweiten Quartal 2024 übernehmen wird.

