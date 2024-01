Siemens Energy-Analyse: Barclays Capital hebt Siemens Energy-Aktie auf Overweight an

Aktuelle Analyse im Blick

Siemens Energy-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Vladimir Sergievskiy unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 19 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Jahresendrally preisten die Aktien aus dem europäischen Investitionsgütersektor mittlerweile ein beschleunigtes Gewinnwachstum ein, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne für 2024 hingegen mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent und durchwachsenen Margentrends./edh/ck





Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Energy-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 12:18 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 11,53 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 30,10 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 808.825 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 verlor die Aktie um 3,9 Prozent. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2024 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.