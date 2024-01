Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich leichter

Der DAX bewegt sich zur Wochenmitte rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio findet auch am Mittwoch kein Handel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am 29.12.2023 letztlich 0,22 Prozent auf 33.464,17 Punkte verloren.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite am Mittwoch gegen 07:00 MEZ um 0,22 Prozent auf 2.955,86 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,21 Prozent auf 16.586,11 Punkte.

3. Maersk-Aktie: Fahrten durch Rotes Meer auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Containerschiffe des Reedereiriesen Maersk werden nach mehreren Angriffen auf Handelsschiffe auf unbestimmte Zeit nicht mehr durch das Rote Meer fahren. Zur Nachricht

4. Vodafone-Aktie: Vodafone schaltet analoges Radiosignal in hessischem Teilnetz ab

Wer in Hessen über den Kabelanschluss Radio hört, muss sich auf Umstellungen gefasst machen. Zur Nachricht

5. Studie: Frauenquote in DAX-Vorständen stagniert - Frauenquote im MDAX gestiegen

Die Frauenquote in den DAX-Konzernvorständen stagniert bei 23 Prozent, nachdem die gesetzliche Quote erfüllt ist. Zur Nachricht

6. Wirecard-Aktie: Wirecard-Prozess verlängert sich laut Gericht um fast ein Jahr

Der Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Bilanzbetrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst terminiert. Zur Nachricht

7. NASDAQ-Titel Meta Platforms-Aktie: Landesdatenschutzbeauftragter Alexander Roßnagel sieht Bezahl-Abo bei Facebook kritisch

Der hessische Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel hat das angekündigte Bezahl-Abo für die werbefreie Nutzung von Facebook und Instagram als Mogelpackung kritisiert. Zur Nachricht

8. Nordex-Aktie: Nordex erhält Aufträge für vier Windparks in Schweden

Nordex hat von Renewable Power Capital, einer Investmentgesellschaft für erneuerbare Energien, Ende 2023 Aufträge für vier Windparks in Schweden über insgesamt 553 Megawatt (MW) erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst wenig verändert. Am Vorabend waren sie nach vorherigen Gewinnen unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Mittwochmorgen 75,92 US-Dollar. Das war drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um vier Cent auf 70,34 Dollar.

10. Euro erholt sich zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0954 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0956 Dollar festgesetzt.