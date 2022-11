Aktien von Cannabis-Anbieter Cantourage legen am ersten Handelstag kräftig zu

Aktien in diesem Artikel

Bei der Notierungsaufnahme im Freiverkehrssegment "Scale" am Freitag lagen die Aktien bei 6,48 Euro und legten anschließend auf bis auf 14,00 Euro zu. Am späten Vormittag hatte er sich mit 15 Euro mehr als verdoppelt. Die Reise war dann aber noch nicht zu Ende: Zuletzt wurden knapp 17 Euro bezahlt. Dies war mehr als das Zweieinhalbfache im Vergleich zum ersten Kurs. Allerdings geschah das Kursfeuerwerk bei recht geringen Börsenumsätzen, was die starken Ausschläge begünstigt haben dürfte. Bis zuletzt wurden am ersten Handelstag gerade einmal gut 13.000 Aktien auf dem Handelssystem Xetra gehandelt - das Börsenkürzel lautet bezeichnenderweise "HIGH". Durch den Börsengang, der im Segment Scale der Deutschen Börse für Wachstumsfirmen stattfand, befinden sich knapp zwei Millionen Inhaberaktien oder rund 15 Prozent der Unternehmensanteile im Streubesitz. Im Rahmen der zuvor bereits abgeschlossenen Privatplatzierung wird Cantourage den Angaben des Unternehmens zufolge im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bewertet.

Cantourage vertreibt medizinische Cannabis-Blüten, Dronabinol, Cannabis-Extrakte sowie pharmazeutisches CBD und betreibt in Großbritannien eine eigene Cannabisklinik. Cannabis zum medizinischen Einsatz wurde in Deutschland 2017 freigegeben als Therapie für schwere Erkrankungen. Es kommt vor allem zur Schmerzlinderung zum Einsatz. Mit den Plänen für eine Legalisierung von Cannabis auch für den Genuss hoffen viele Anbieter auf einen weitaus größeren Markt.

Cantourage mit über 35 Beschäftigen wurde 2019 gegründet, erzielte 2021 fünf Millionen Euro Umsatz und will den Erlös im laufenden Jahr verdreifachen. Mit den Einnahmen des Börsengangs plant Cantourage, die Produktion auszubauen, neue Märkte zu erschließen sowie Vorbereitungen für eine Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in europäischen Ländern zu treffen. Im Zuge dessen werden der Branche generell große Wachstumschancen beigemessen. Das Bundeskabinett hatte Ende Oktober Eckpunkte für eine Legalisierung beschlossen.

Rund 15 Prozent der knapp zwei Millionen Anteilsscheine befänden sich im Streubesitz, teilte das 2019 gegründete Unternehmen mit. Auf Grundlage eines vorangegangen außerbörslichen Verkaufs von Aktien ergebe sich ein Unternehmenswert im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Geld aus der Privatplatzierung solle zum Ausbau des Geschäfts angesichts der anstehenden Legalisierung von Cannabis in Deutschland und anderen europäischen Ländern genutzt werden.

"Nachdem wir 2021 bereits einen Umsatz von über fünf Millionen Euro erzielen konnten, streben wir für 2022 an, diesen vor allem durch organisches Wachstum zu verdreifachen", sagte Cantourage-Chef Philip Schetter. Das Unternehmen bietet verschiedene medizinische Cannabis-Produkte an und betreibt seit diesem Jahr eine Cannabis-Klinik in Großbritannien.

